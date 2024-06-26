Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliğine seçilen Mark Rutte ile telefonla görüşmesine ilişkin, " Washington'da görüşeceğiz, bir araya geleceğiz. O da ' Washington'u beklemeden ben Türkiye'ye ziyarete geleceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Grup toplantısında kullandığı, "Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir." ifadesi üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı, "Yumruklarımız sıkılı olmayacak, el sıkışmaya, selamlaşmaya, müzakereye devam edeceğiz." açıklaması sorulan Erdoğan, "Söyleyeceklerimi söyledim zaten. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok." dedi.

NATO Genel Sekreterliğine Mark Rutte'nin seçilmesi hatırlatılarak, "Yeni NATO Genel Sekreterinden bir beklentiniz var mı?" diye sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

"Yarım saat önce Rutte'yi tebrik ettim. 'Hayırlı olsun' dedim. Washington'da görüşeceğiz, bir araya geleceğiz. O da 'Washington'u beklemeden ben Türkiye'ye ziyarete geleceğim' dedi."