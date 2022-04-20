Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tbmm'de çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM bahçesinde kurulan stantları gezen çocuklarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir arayla gelirken, çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve fotoğraf çektirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, TBMM, Politika, Haberler

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