Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.
Erdoğan, TBMM'ye gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeref Kapısı önünde kendisini karşılayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti.
Erdoğan, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapacak.
Kaynak: AA / Politika