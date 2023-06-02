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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerinin yemin töreni için TBMM'ye geldi. TBMM'de 28'inci yasama dönemi başladı. Erdoğan'ı TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerinin yemin töreni için TBMM'ye geldi.

TBMM'de 28'inci yasama dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milletvekillerinin yemin töreni için TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Haberler

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