Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerinin yemin töreni için TBMM'ye geldi. TBMM'de 28'inci yasama dönemi başladı. Erdoğan'ı TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerinin yemin töreni için TBMM'ye geldi.
TBMM'de 28'inci yasama dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milletvekillerinin yemin töreni için TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika