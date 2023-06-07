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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u kutladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş Politika Haberler

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