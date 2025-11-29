Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe'deki Ofisinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe'deki Ofisinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe'deki Ofisinde kabul etti. Basına kapalı olan görüşmede Meclis gündemi ve yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika