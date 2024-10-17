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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
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CUHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

CUHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı László Kövér'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulüne iştirak etti. Erdoğan, bu görüşmenin ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti. TBMM'nin sosyal medya hesabından iki görüşmeyle ilgili ayrı ayrı paylaşım yapıldı. İlk paylaşımda, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Ulusal Meclis Başkanı László Kövér kabulüne iştirak etti" denildi. İkinci paylaşımda da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi. Görüşmelere ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş Diplomasi Politika

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