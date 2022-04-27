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Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyaretinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyaretinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti Üsküdar ilçe Tanıtım Medya Komisyon Üyesi Elif Taşyüz Ümit'in hayatını kaybeden kardeşi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyaretinde bulundu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti

Üsküdar ilçe Tanıtım Medya Komisyon Üyesi Elif Taşyüz Ümit'in hayatını kaybeden kardeşi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Üsküdar, Medya, Politika, Haberler

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