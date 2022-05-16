Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Eski Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacaklar ve bu vesileyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştireceklerdir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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