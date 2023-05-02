Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taş Bina'daki Konya Tanıtım Merkezi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Taş Bina Konya Tanıtım Merkezi'ne geçti.

Merkezi gezen Erdoğan'a yetkililer tarafından bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile milletvekili adayları da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından burada Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.