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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir projenin devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir projenin devreye alınacağını açıkladı.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir projenin devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir projenin devreye alınacağını açıkladı.

Kaynak: AA / Aylin Dal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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