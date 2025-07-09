Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Tarım yasaklanacak', 'Çiftçi istediği ürünü ekemeyecek', 'Millete yapay et yedirilecek' türünden safsatalarla bu kanunu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Tarım yasaklanacak', 'Çiftçi istediği ürünü ekemeyecek', 'Millete yapay et yedirilecek' türünden safsatalarla bu kanunu kötülemek çok büyük bir şuursuzluk örneğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Tarım yasaklanacak', 'Çiftçi istediği ürünü ekemeyecek', 'Millete yapay et yedirilecek' türünden safsatalarla bu kanunu kötülemek çok büyük bir şuursuzluk örneğidir. Milletimizin her bir ferdi şu konuda emin olsun: İklim Kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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