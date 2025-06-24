Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz" "Ukrayna'daki savaşın adil bir çözümle kalıcı olarak neticelendirilmesine yönelik gayretler zirvenin başlıkları arasında yer alıyor" "21 aydır devam eden işgal, istila...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz"

" Ukrayna'daki savaşın adil bir çözümle kalıcı olarak neticelendirilmesine yönelik gayretler zirvenin başlıkları arasında yer alıyor"

"21 aydır devam eden işgal, istila ve yıkım politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceğiz"

"Değerli arkadaşlar, 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz"

"İsrail, İran'a yönelik saldırıları, bölgemizin barış ve huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşlemiştir"

"Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın Terörsüz Türkiye hedefimize hiç aksamaya fırsat vermeden devam edeceğiz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için yapacağı seyahat öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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