Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim'de vatandaşlara simit dağıttı Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim'de vatandaşlara simit dağıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim'de vatandaşlara simit dağıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara simit dağıttı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programının ardından cuma namazı için Taksim Camii'ne geçti. Vatandaşlar cuma namazının sonra camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, oradakilere simit dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere AKM'ye geçti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii Taksim Genel Politika Haberler

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