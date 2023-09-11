Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoruna ilişkin) Biz de özellikle Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoruna ilişkin) Biz de özellikle Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine Katar-Türkiye-Rusya olarak göndermeyi planladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoruna ilişkin) Biz de özellikle Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine Katar-Türkiye- Rusya olarak göndermeyi planladık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Afrika Katar Rusya Politika Ekonomi Haberler

title