Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoruna ilişkin) Biz de özellikle Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoruna ilişkin) Biz de özellikle Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine Katar-Türkiye-Rusya olarak göndermeyi planladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoruna ilişkin) Biz de özellikle Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine Katar-Türkiye- Rusya olarak göndermeyi planladık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika