Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoruna ilişkin) Biz de özellikle Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl Koridoruna ilişkin) Biz de özellikle Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine Katar-Türkiye-Rusya olarak göndermeyi planladık.