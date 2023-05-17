Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay uzatıldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantı ile hitap etti. Görevlerini tamamlayan milletvekillerine teşekkürlerini ileten Erdoğan, görev süresi sona eren isimlerle farklı mecralarda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. AK Partinin her bir ferdinin katkısına, enerjisine, birikimine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan 28. Dönem milletvekillerini tebrik etti. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak dünyaya örnek olacak bir demokrasi sınavı verdiklerini ifade eden Erdoğan, seçim günü sandık başında milli iradenin sandığa yansıması için görev yapan herkese teşekkür etti.

İl başkanları ve yönetimlerini, ilçe başkanları ve yönetimlerini, kadın ve gençlik kollarını, sandık kurulu üyelerini, müşahitleri, süreci yürüten herkesi tebrik ettiğini söyleyen Erdoğan, aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasi şölenini taçlandıracaklarını söyledi. Çalışmaları hiç ara vermeden devam ettireceklerini ifade eden Erdoğan, gerek teşkilatın çalışmaları gerekse müstakil programlarla sıkı bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. Erdoğan bu meseleyi bitirene kadar aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bıraktıkları halde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. 28 Mayıs'a kadar da emin olun bu tavırlarını devam ettireceklerdir" diye konuştu.

"Nobran ve faşizan tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın"

Partililere hitap eden Erdoğan, "Biz sağlam durmaz, faaliyetlerimizi yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Terör örgütleriyle yata kalka onların yöntemlerini siyasette uygulamaya başladıkları anlaşılıyor. Ülkede tesis ettiğimiz güven, istikrar iklimi bozmayı başaramadıkları için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar. Seçimin tablosu ortada hemen ardından 3 şehit 5 şehit bunlar bizi ciddi manada üzüyor. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin zenginliklerini milletimizin her kesim ile buluşturmak için attığımız adımlardan fevkalade rahatsızlar. 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkıya sarılarak milletimiz ülkemiz ve Cumhur İttifakı üzerinde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız" açıklamasını yaptı.

Teşkilatın aynı motivasyonla çalışması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Her biriniz kendi ilinizde kati zaferi ilan edeceğimiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacak Türkiye Yüzyılı inşasına omuz vereceksiniz. Sizler bu partiyi daha önce 15 seçimde sandıktan açık ara birinci çıkarmış bir kadrosunuz. Seçim sisteminin yüzde 50 artı 1 oy şartı sebebi ile 18. seçimimizde de bizi sandıktan açık ara birinci çıkaracağınızdan şüphe duymuyorum. Bugüne kadar güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. 28 Mayıs'ta da teşkilatı il milletvekili adayları ile, milletvekilleriyle, güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri pek çok özelliği ile siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ana aktörleri olduğu gibi diğer ittifaklarla birlikte siyasi açıdan oldukça zengin geçen atmosferi hamdolsun başarı ile tamamladık" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini söyleyen Erdoğan buna karşılık karşı ittifakın yüzde 35'de, diğer ittifakların yüzde 10 buçukta kaldığını ifade etti.

"İkinci turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız"

Ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesine ilişkin kararını 14 Mayıs'ta verdiğini söyleyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı. Bu seçimlerde öncelikle Cumhurbaşkanlığı'nda 54 milyon 795 bini milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla katılımda yüzde 87'yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan vatandaş 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki yüksek artış sebebi ile geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52.6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49 buçukta kaldık. İnşallah ikinci turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız" dedi.

"Bir tane bile fire olmaması için ikinci turda ne gerekiyorsa yapacağız"

Bunun için öncelikle 14 Mayıs'ta kendilerine oy veren her bir vatandaşa sıkı sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bunlardan bir tane bile fire olmaması için ikinci turda ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesinde gerek çay sezonu ile Karadeniz'de gerek benzer sebeple ülkemizin diğer yerlerinde kayıtlı oldukları seçim bölgesinin dışına giden vatandaşlarımızın 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başında olmasını temin edeceğiz. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49 buçuktan tek fire vermemek ilk önceliğimizdir. 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz herkesin evlerine, iş yerlerine gidip desteğini alacağız. 2. turda hep olduğu gibi sözümüzü doğrudan milletimize söyleyeceğiz. Meclis seçiminin Cumhur İttifakı zaferi ile sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu" diye konuştu.

"Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon önünde sergiledikleri kazandık tiyatrosunu hep birlikte takip ettik" diyen Erdoğan, "Koalisyon ittifakının depremzede örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyenlere yönelik bırakınız siyaseti insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını milletimiz görüyor. CHP'li belediyeler ve STK'lar deprem bölgesine gönderdikleri yardımı kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışı etmeye kadar her türlü rezillikleri sergiliyorlar" açıklamasını yaptı.

"Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir"

Sosyal medyada seçim sürecinde yürütülen provokasyonlara dikkat çeken Erdoğan, "Sosyal medyadaki kepazelikleri saymıyorum bile biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve son günlerde depremzedeler konusunda aynı mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle onlara sırtını dayayın yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Bu vesile ile onu da öğrenmiş olduk. Kimse merak etmesin, milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek bizim görevimizdir. Terör saldırıları ve deprem sarsıntıları sebebi ile yaşadığı sarsıntıları sebebi ile yaşadığı acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar ülkemizin ev milletimizin gündemi ile uzaktan yakından ilgili değildir. Onlar tamamen başka bir havadalar. Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı bir yandan kendi partisi içindeki isyanı bir yandan ittifak ortaklarının itirazlarını bir yandan da destek aldığı diğer kesimlerin hücumlarını göğüslemeye çalışıyor. Ama bu kişide öyle bir yürek olmadığını biliyoruz. Nitekim seçim gecesi kendi elindeki veriler de aynı gerçeği işaret ettiği halde ısrarla önde olduğunu söyleyerek hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha ispatladı. Milletimiz sağ duyusuyla bu hezeyanlara kulak asmadığı için karşı tarafın maksatlı ve kötü niyetli çabaları ellerinde patladı. Allah'ın izni ile 28 Mayıs seçimlerini suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır. Genel Başkanları meclis dışında kalan, seçim kaybeden, baştan sona kötü sınav veren bu partilerin kendi iç muhasebelerinin gecikmeden başlayacağını düşünüyoruz. Anlaşılan o ki CHP seçime beraber gittiği ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yan kesiciliğine, ya da onların çok sevdiği bir ifade ile söyleyeyim tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanından ve Genel merkezinden sormak o partinin seçmenlerine düşer bizi ilgilendirmez" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin en büyük probleminin muhalefet olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum. Seçim dönemleri, tabiatı icabı gerginliklerin yaşanabildiği, gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir. Üstelik bu seçim öncesi kimi kamuoyu malumu olan, kimi olmayan pek çok provokasyon tuzak hazırlığı yapıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat birimlerimizin çalışmaları sayesinde bu sinsi niyetlerin hiç biri neticeye ulaşmadı. Seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik. Gelişmiş demokrasiler denilen ülkelerde yüzde 50'yi bile bulmayan kimi zaman çok daha komik rakamlara düşen katılım oranlarıyla mukayese edildiğinde milletimiz gerçek manada sandığa sahip çıkmıştır. Bu tabloda en çok emeği geçen AK Partidir, AK Parti teşkilatlardır, milletvekilleri, belediye başkanlarıdır. Sizlerle beraber Cumhur İttifakı ortaklarıdır" dedi.

"Biz bazıları gibi eksiklerimiz kabahatini milletimizde arayamayacak, kendimize bakacağız"

AK Parti'nin seçimlerde aldığı sonuçların il il,sandık sandık değerlendirmesini ayrıca yapacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bazıları gibi eksiklerimiz kabahatini milletimizde arayamayacak kendimize bakacağız. Nerede eksikliğimiz, hatamız, rehavete bağlı gerileme var, nerede gayrete bağlı ilerleme var hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileyebilme kabiliyetidir. Kuruluşumuzun üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen iktidarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyor olmamızı bu vasfımıza borçluyuz. Esasen son il kongrelerimizde ve milletvekili listelerimizde ciddi bir değişime gittik. Diğer partilere göre oldukları yüksek oranlı bu yenilenmeyi kıymetli görüyoruz.

Hala eksik bıraktığımız ve düzeltmemiz gereken yerler varsa onları da hızla telafi edeceğiz. İnşallah bunları mahalli seçim süreci başlamadan tamamlayarak 2024 Mart'ına çok daha güçlü bir şekilde, güçlü bir teşkilatla gireceğiz" dedi.

AK Parti'nin milletin gönlündeki yerinin hiçbir zaman eskimeyeceğini gerilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Ülkemizde bunca yıldır siyasette ve iktidarda olup hala açık ara birinci olarak varlığını sürdüren başka parti örneği yoktur. Her şeyin başında 28 Mayıs seçimlerinde hedeflediğimiz neticeyi almak var. Bugün hariç Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 10 gün kaldı. İkinci tur seçim tarihi olan 28 Mayıs'a kadar biz Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'a şoför esnafı ile, Cuma günü hemşehri dernekleri ile bir araya geleceğiz. Hafta sonu Cumartesi, Pazar deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde Salı günü, deprem bölgesinde 2 şehrimizi ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları yerinde görecek, vatandaşlarımızı dinleyecek, herhangi bir eksik varsa gereken talimatları vereceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Bu vatandaşlarımıza ne söz verdiysek hepsini harfiyen ve belirttiğimiz süre içinde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

Gittikleri şehirlerde depremzedelere verilen sözleri yenileyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'li belediyeler ve başka kuruluşların yardımını kestikleri depremzedeler varsa hemen bulundukları yerlerdeki valilik ve kaymakamlıklara başvursunlar. AFAD bu yardımların kesintisiz sürmesini sağlayacaktır. Bu süreçte TBMM açılışı ve kabine teşekkülü gibi zaman sınırı olan çalışmalarla ilgili hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. 28 Mayıs'a kadar kimseyi yormadan, germeden suhuleti koruyarak milli iradenin üstünlüğüne olan güvenimizle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Teşkilatların sadece Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanacağı için daha konsantre ve etkili çalışmalar yapacağını söyleyen Erdoğan, "Hep birlikte gürültüsüz, patırtısız, yüz yüze çalışmalara ağırlık vererek seçim gününe kadar teyakkuz halinde olacaktır. Milletimizin 14 Mayıs'ta yüzde 49 buçuk ile seçimi ikinci tura bırakmasını, bu oranı daha da yukarı çıkartma fırsatı olarak görüyoruz. İkinci turda kazanacağımız ezici çoğunlukla kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde Türkiye Yüzyılı inşasına başlayacağız. Bir yandan yarım kalan programlarımızı, projelerimiz tamamlayacak diğer yandan Türkiye Yüzyılı'nın yeni adımlarını atacağız" dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatıldığını açıklayan Erdoğan, "Bu vesile ile tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleri ile başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, BM'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaştırılmasının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rus dostlarımızın Türk gemilerinin engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için kendilerine müteşekkiriz. İnşallah Rusya Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı ateşkes sonra barışla sonuçlanacağı günleri göreceğimizi ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023