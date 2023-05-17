Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar (2)
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'BUNLARIN İNSANLIKLA DA İRTİBATLARI KOPMUŞ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçları ile muhalefetin dengesinin bozulduğunu belirterek, "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu.
'BUNLARIN İNSANLIKLA DA İRTİBATLARI KOPMUŞ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçları ile muhalefetin dengesinin bozulduğunu belirterek, "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sergiledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen herkese yönelik bırakınız siyaseti insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını milletimiz görüyor. CHP'li belediyeler ve bu kesime müzahir sivil toplum kuruluşları deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medyadaki kepazelikleri saymıyorum bile. Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde depremzedeler konusunda aynı mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleri ile onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Bu vesileyle onu da öğrenmiş olduk. Kimse merak etmesin milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek de bizim görevimizdir" dedi.'YALAN SİYASETİNİ BİR KEZ DAHA İSPATLADI'Erdoğan, milletin terör saldırıları ve deprem sarsıntıları sebebiyle yaşadığı acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadıklarını ve bundan sonra da bırakmayacaklarını belirterek, "Millet İttifakı'nın içindeki tartışmalar her zamanki gibi ülkemizin ve milletimizin gündemi ile uzaktan yakından ilgili değildir. Onlar tamamen başka bir havadalar. Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. CHP Genel Başkanı bir yandan kendi parti içindeki isyanı, bir yandan ittifak ortaklarının itirazlarını, bir yandan da destek aldığı diğer kesimlerin hücumlarını göğüslemeye çalışıyor. Ama bu kişide öyle bir yürek olmadığını biliyoruz. Nitekim seçim gecesi kendi elindeki verilerde aynı gerçeği işaret ettiği halde ısrarla önde olduğunu söyleyerek, hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha ispatladı. Milletimiz sağduyusuyla bu hezeyanlara kulak asmadığı için karşı tarafın maksatlı ve kötü niyetli çabaları ise ellerinde patladı. Allah'ın izniyle 28 Mayıs seçimlerinde de bu şekilde suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.'KILIÇDAROĞLU FENA HALDE ÇARPILMIŞTIR'Erdoğan, bu seçimlerin en önemli sonuçlarından birinin de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacağını ifade ederek, "Genel başkanları meclis dışında kalan, seçim kaybeden, baştan sona kötü sınav veren bu partilerin kendi iç muhasebelerinin gecikmeden başlayacağını düşünüyoruz. Anlaşılan o ki CHP seçime beraber gittiği ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yan kesiciliğine, veya onların çok sevdiği bir ifadeyle söyleyeyim 'tarihin en büyük hortumlaması'na maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanından ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez" diye konuştu.'MUHALEFETİ MAALESEF DEĞİŞTİREMEDİK'Erdoğan, Türkiye'nin en büyük probleminin vizyoner, programcı, projeci bir muhalefete sahip olmaması olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum. Seçim dönemleri tabiatı icabı gerginliklerin yaşanabildiği, gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir. Üstelik bu seçim öncesi kimi kamuoyunun malumu olan kimi olmayan pek çok provokasyon, pek çok tuzak hazırlığı yapıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat birimlerimizin gayretli çalışmaları neticesinde bu sinsi niyetlerin hiçbiri de neticeye ulaşmadı. Hamdolsun seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik. Gelişmiş demokrasiler denen ülkelerde yüzde 50'yi bile bulmayan hatta kimi zaman çokta komik rakamlara düşen katılım oranlarıyla mukayese edildiğinde milletimiz gerçek manada sandığa sahip çıkmıştır. Bu tabloda en çok emeği geçen AK Parti'dir, AK Parti teşkilatlarıdır, milletvekilleridir, AK Parti belediye başkanlarıdır. ve elbette sizlerle birlikte Cumhur İttifakı ortaklarımızdır. Gerçekten de Türkiye'nin ana kademesi kadın ve gençlik kollarıyla en yaygın teşkilatına, en çok üye sayısına sahip partisi olarak milli iradenin sandığa yansımasına çok büyük katkı yapıyoruz. Partimizin seçimlerde aldığı sonuçları il il, ilçe ilçe, sandık sandık değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini milletimizde aramayacak, kendimize bakacağız. Nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var, nerede rehavete bağlı gerileme var, nerede gayrete bağlı ilerleme var, hepsini ortaya dökeceğiz."'MİLLETVEKİLİ LİSTELERİMİZDE CİDDİ BİR DEĞİŞİME GİTTİK'Erdoğan, AK Parti'nin en büyük özelliğinin sürekli kendini yenileyebilme kabiliyeti olduğunu belirterek, "Kuruluşumuzun üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen iktidarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyor olmamızı bu vasfımıza borçluyuz. Esasen son il kongrelerimizde ve milletvekili listelerimizde ciddi bir değişime gittik. Diğer partilere göre oldukça yüksek oranlı bu yenilenmeyi kıymetli görüyoruz. Şayet hala eksik bıraktığımız veya düzeltmemiz gereken yerler varsa onları da hızla telafi edeceğiz. İnşallah bunları mahalli seçim süreci başlamadan tamamlayarak 2024 Mart'ına çok daha güçlü bir şekilde, güçlü bir teşkilatla gireceğiz. AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yeri hiçbir zaman eksilmez, gerilemez. Ülkemizde bunca yıldır siyasette ve iktidarda olup da hala açık ara birinci olarak varlığını sürdüren başka bir parti örneği yoktur" dedi.'DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEĞİZ'Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turuna 10 gün kaldığını hatırlatarak, "2'nci tur seçim tarihi olan 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız; Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'daki şoför esnafı ile cuma günü hemşeri dernekleri ile bir araya geleceğiz. Hafta sonu cumartesi-pazar deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde salı günü deprem bölgesinde 2 şehrimizi ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları yerinde görecek, vatandaşlarımızı dinleyecek, herhangi bir eksik veya talep varsa gereken talimatları vereceğiz. Bu vatandaşlarımıza ne söz verdiysek hepsini de harfiyen ve belirttiğimiz süre içinde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Gittiğimiz şehirlerimizde milletimizle bu ahdimizi tekrar yenileyeceğiz. CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerlerdeki valiliklere ve kaymakamlıklara başvursunlar. AFAD bu yardımların kesintisiz olarak sürmesini sağlayacaktır."'SEÇİM GÜNÜNE KADAR TEYAKKUZ HALİNDE OLACAĞIZ'Erdoğan, bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı ve kabinenin teşekkülü gibi zaman sınırı olan çalışmalarla ilgili hazırlıkları da yürüteceklerini belirterek, "Bu şekilde 28 Mayıs'a kadar kimseyi yormadan, germeden, suhuleti koruyarak milli iradenin üstünlüğüne olan güvenimizle yolumuza devam edeceğiz. Teşkilatlarımız sadece cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanacakları için daha konsantre ve etkili bir çalışma gerçekleştirme imkanı bulacaktır. Hep birlikte gürültüsüz, patırtısız bir tarzda yüz yüze çalışmalara ağırlık vererek seçim gününe kadar teyakkuz halinde olacaktır" diye konuştu.Erdoğan, ikinci turda seçimi kazanacakları mesajını vererek, "Allah'ın izniyle ikinci turda kazanacağımız ezici çoğunlukla, kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız. Bir yandan yarım kalan programlarımızı projelerimizi tamamlayacak, diğer yandan Türkiye Yüzyılı'nın yeni adımlarını atacağız" dedi. 'KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI 2 AY UZATILDI'
Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının uzatıldığı müjdesini de verdi. Erdoğan, "Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleri ile başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığı sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek, bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Rus dostlarımız Nikolai ve Orvila limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz. İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı değerli dostum Putin'e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye de yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023