Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar (2)

'BUNLARIN İNSANLIKLA DA İRTİBATLARI KOPMUŞ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçları ile muhalefetin dengesinin bozulduğunu belirterek, "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sergiledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen herkese yönelik bırakınız siyaseti insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını milletimiz görüyor. CHP'li belediyeler ve bu kesime müzahir sivil toplum kuruluşları deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medyadaki kepazelikleri saymıyorum bile. Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde depremzedeler konusunda aynı mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleri ile onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Bu vesileyle onu da öğrenmiş olduk. Kimse merak etmesin milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek de bizim görevimizdir" dedi.

Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının uzatıldığı müjdesini de verdi. Erdoğan, "Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleri ile başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığı sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek, bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Rus dostlarımız Nikolai ve Orvila limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz. İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı değerli dostum Putin'e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye de yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.