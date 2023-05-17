Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun 28 Mayıs'a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz sağlam durmaz, faaliyetlerimiz aynı şekilde yürütmezsek, karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden uzaktan bağlantı yoluyla 'AK Parti İl Başkanları, Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları ile Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "AK Parti'nin her bir ferdinin katkısına, birikimine, tecrübesine, enerjisine ihtiyacı vardır. Yeni seçilen ve yeniden seçilen 28'inci dönem milletvekillerimize tebriklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak bir demokrasi sınavı verdik. Bu vesileyle seçim çalışmalarında ve seçim günü sandık başında samimi bir gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İl başkanlarımızı ve yönetimlerini, ilçe başkanlarımızı ve yönetimlerini, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yürüten herkesi tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti daha fazlasıyla 28 Mayıs'ta göstererek bu demokrasi şöleni taçlandıracağız. Seçim koordinasyon merkezlerimiz, Cumhur İttifakı ortaklarımızın da katkılarıyla çalışmalarını hiç ara vermeden yürütecektir" dedi.