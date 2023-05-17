Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun 28 Mayıs'a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz sağlam durmaz, faaliyetlerimiz aynı şekilde yürütmezsek, karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden uzaktan bağlantı yoluyla 'AK Parti İl Başkanları, Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları ile Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "AK Parti'nin her bir ferdinin katkısına, birikimine, tecrübesine, enerjisine ihtiyacı vardır. Yeni seçilen ve yeniden seçilen 28'inci dönem milletvekillerimize tebriklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak bir demokrasi sınavı verdik. Bu vesileyle seçim çalışmalarında ve seçim günü sandık başında samimi bir gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İl başkanlarımızı ve yönetimlerini, ilçe başkanlarımızı ve yönetimlerini, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yürüten herkesi tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti daha fazlasıyla 28 Mayıs'ta göstererek bu demokrasi şöleni taçlandıracağız. Seçim koordinasyon merkezlerimiz, Cumhur İttifakı ortaklarımızın da katkılarıyla çalışmalarını hiç ara vermeden yürütecektir" dedi.'KENDİ KENDİLERİNİ YEYİP BİTİRİYORLAR'Erdoğan, bundan sonraki süreçte sıkı bir çalışma gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Bu meseleyi bitirene kadar en küçük bir rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun 28 Mayıs'a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz sağlam durmaz, faaliyetlerimiz aynı şekilde yürütmezsek, karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Terör örgütleri ile yata kalka onların yöntemlerini siyasette de uygulamaya başladıkları anlaşılıyor. Ülkemizde tesis ettiğimiz güven, huzur, istikrar iklimini bir türlü bozmaya başaramadıkları için kendi kendilerini yeyip bitiriyorlar. İşte bakın; seçimin şu dönemdeki tablosu ortada ve hemen ardından 3 şehit, 5 şehit bunlar bizi ciddi manada üzüyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin zenginliklerini milletimizin her kesimi ile buluşturmak için attığımız adımlardan fevkalade rahatsızlar" ifadelerini kullandı.'CUMHUR İTTİFAKI MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ'Erdoğan, mayıs ayına kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülke, millet ve Cumhur İttifakı'nın üzerinde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacaklarını vurgulayarak, "Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Her biriniz kendi ilinizde kati zaferi ilan edeceğimiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacak, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vereceksiniz. Sizler bu partiyi daha önce 15 seçimde sandıktan açık ara birinci çıkarmış bir kadrosunuz. Geçtiğimiz pazar günü 16 ve 17'nci seçimlerimizde de yine açık ara 1'inci çıkartarak partimizi ve bizi zirveye taşıdınız. Seçim sisteminin yüzde 50 artı 1 oy şartı sebebiyle 18'inci seçimimizde bizi sandıktan açık ara 1'inci çıkartacağınızdan şüphe duymuyorum. Bugüne kadar güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah 28 Mayıs'ta da teşkilatıyla, milletvekili adayıyla, milletvekilleri ile belediye başkanıyla güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri pek çok özelliği ile siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı 322 milletvekili ve yüzde 49.5 oy oranıyla Meclis'te çoğunluğu elde etti. Buna karşılık karşımızdaki ittifak yüzde 35'te onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10.5'ta kaldı. Böylece milletimiz Türkiye'nin hangi ittifak tarafından yönetilmesi gerektiğine ilişkin 2 kararından birini 14 Mayıs'ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise en yakın rakibimizi 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle 2'nci tura kaldı" diye konuştu.'BİZE OY VEREN HER KARDEŞİMİZE SIKI SAHİP ÇIKACAĞIZ'Erdoğan, seçimlere katılan vatandaşlara teşekkürlerini sunarak, "Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla katılımda yüzde 87'yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52,6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49.5'ta kaldık. İnşallah 2'nci turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. Bunun için öncelikle 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. 2'nci turda bunlar da bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesinde gerek çay sezonunun açılmasıyla Karadeniz'de gerek benzer sebeplerle ülkemizin diğer yerlerinde kayıtlı bulundukları seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başında olmasını temin edeceğiz. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49.5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. Bunun yanında 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz herkesin evine, iş yerine gidecek ve desteğini alacağız. 2'nci turda da hep olduğu gibi sözümüzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz" dedi.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023