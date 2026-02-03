Haberler

Erdoğan Riyad'da Prens Selman ile Görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemame Sarayı'nın girişinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı, ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bina girişine kadar sohbet etti.

İki ülkenin heyetlerinin takdiminin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Yemame Sarayı'nda bir araya gelerek, heyetler arası görüşmeye katıldı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Politika
