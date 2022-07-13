Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman, görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. AA / Mümin Altaş - Politika Recep Tayyip Erdoğan Abdül Aziz El Suud Suudi Arabistan Politika Haberler

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