Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yan ısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika