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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yan ısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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