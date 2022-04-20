Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur"
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Umur Öztürk - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması ile ilgili...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir."
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Politika