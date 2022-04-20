Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mültecilerin durumu) Süleyman beyin söyledikleri doğrudur"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir."