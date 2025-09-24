Haberler

Erdoğan New York'ta Şara ile Görüştü

Erdoğan New York'ta Şara ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
