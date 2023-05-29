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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki güvenli bölgelere 600 bine yakın kişi geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki güvenli bölgelere 600 bine yakın kişi geri döndü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Politika Haberler

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