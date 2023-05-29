Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki güvenli bölgelere 600 bine yakın kişi geri döndü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika