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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de patlak veren olayları da yakından takip ediyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de patlak veren olayları da yakından takip ediyoruz" "Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu hassasiyeti ve temel öncelikleri bellidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de patlak veren olayları da yakından takip ediyoruz"

"Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu hassasiyeti ve temel öncelikleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın mutabakatla son bulması önceliğimizdir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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