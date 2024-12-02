Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de patlak veren olayları da yakından takip ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de patlak veren olayları da yakından takip ediyoruz"

"Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu hassasiyeti ve temel öncelikleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın mutabakatla son bulması önceliğimizdir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.