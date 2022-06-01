Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz.
AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz."
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika