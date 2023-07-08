Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini hak ettiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteği vurgulayarak, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için çaba harcadıklarını söyledi. Ayrıca, emeklilere maaş iyileştirmesiyle ilgili düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vahdettin Köşkü'nde yaptıkları baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve heyetini İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene ağustos ayında Lviv'de gerçekleştirmiştik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii biliyorsunuz kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık, yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500'üncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimin sıcak çatışmaya döndüğü günden beri de uluslararası hukuka ve hakkaniyete aykırı bu savaşı reddettiklerini kayda geçirdiklerini vurgulayarak, "2014 Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. Ukrayna'yla olan dayanışmamızı siyasi, ekonomik, insani ve teknik alanlarda verdiğimiz somut yardımlarla fiiliyatta da sergiledik." ifadelerini kullandı.

Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçen sene mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz senenin temmuz ayında ise Birleşmiş Milletler'le yürüttüğümüz arabuluculuk girişimleri neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. İlgili tüm tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceklerini kaydederek, "Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Kırım Tatar Türklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının ve hukuklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerinin tahkim edilmesindeki emeklerinden ötürü Sayın Zelenskiy'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm Ukraynalılar için başsağlığı dileklerimi tekrarlıyorum." diye konuştu.

Ukrayna'yla dayanışma içinde olurken savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizin, ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostum ve saygıdeğer heyet üyeleri başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Emeklilere maaş iyileştirmesi

Emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü talimatlarımız çerçevesinde emeklilerimizin maaş iyileştirmeleriyle ilgili düzenlemeyi Meclisimize sunduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum. Söz konusu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

(Sürecek)