Erdoğan’dan Arca Çorum FK’ya tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig Play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı