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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki İnsani Kriz için Yardım Faaliyetleri Artırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki İnsani Kriz için Yardım Faaliyetleri Artırılmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirtip, Gazze'deki insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye, Filistinli mazlumlara destek vermek için çalışmalar yapıyor.

'GAZZEDE'Kİ İNSANİ KRİZİ ÖNLEMEK İÇİN YARDIM FAALİYETLERİ ARTTIRILMALI'

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair yapılan paylaşımda, "Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan ile ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye'nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Politika Türkiye Sudan Gazze

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