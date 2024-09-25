Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Türkevi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan ile ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye'nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti. - NEW YORK