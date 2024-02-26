Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 süreci F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş durumda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak olan F-16 sürecine ilişkin, "Şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyette" dedi.

Partisinin 'Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısına' katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından AK Parti Genel Merkez binası önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, doğum günü olması dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nezaketini, kibarlığını gösterdiğini ifade ederek, "Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında yine kendine has, estetiği içinde olan bir kalem gönderildiğini söylediler ve doğum yıl dönümümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de birbirimizle bu şekilde tebrikleştik. Yarın Manisa'ya gidiyorum. Bu süreci de en güzel şekilde inşallah 31 Mart'a kadar dayanışma içinde devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Yeniden Refah'ın birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil"

Bir gazetecinin 'Cumhur İttifakı içerisinde Yeniden Refah Partisi'ni nasıl konumlandırıyorsunuz' diye sorması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını biliyorsunuz. Birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Şu anda kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar veyahut bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar" açıklamasında bulundu.

"Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin konuları orada ciddi manada işlenecek olan konular"

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye olarak ne gibi bir diplomasi yürütüleceğine ilişkin soruya ise Başkan Erdoğan, şöyle cevap verdi:

"Dünyanın şu anda gündeminde olan Rusya-Ukrayna olayı var. Bunun yanında tabii ki İsrail-Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular. Katılacak olan liderler, bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. İkili görüşmelerimiz olacak. İkili görüşmelerimizde bunların üzerinde duracağız."

"(Putin görüşmesi) Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumu ile olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok kısa bir zaman içerisinde bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden halledeceğine dair ifade kullandı. Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumu ile olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi. Aramızdaki bu ilişkilerin kararlı bir şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti" ifadelerini kullandı.

"Şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyette"

Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak olan F-16'lara ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyette. Gerek kongre, gerekse senato ve bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmede daha çok biz F-16'larla ilgili ne gibi adımlar atarız diye konuştuk. Bu konunun dışında da arkadaşlarımızın muhatapları ile yaptığı görüşmelerde bu konunun üzerinde daha çok ısrarla duruyoruz. Bunun takipçisiyiz" dedi.

Öte yandan Erdoğan, Irak'a yönelik ziyaretinin planlamaları arasında yer alıp almadığı sorusuna ise, "Seçim sonrası" cevabını verdi. - ANKARA