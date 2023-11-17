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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar"

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar"

Kaynak: AA / Politika

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