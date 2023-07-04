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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ile görüştü

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ranil Wickremesinghe, görüşmede, yeniden seçildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Sri Lanka Politika Haberler

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