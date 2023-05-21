Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u, taraftarını ve tüm Rizespor camiasını tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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