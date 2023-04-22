Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticimizin gelirini güvence altına alacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticimizin gelirini güvence altına alacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticimizin gelirini güvence altına alacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticimizin gelirini güvence altına alacağız"
GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticimizin gelirini güvence altına alacağız" dedi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika