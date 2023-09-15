Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözde milletvekili çıkmış Mehmetçiğime saldırıyor, mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekilli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözde milletvekili çıkmış Mehmetçiğime saldırıyor, mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekilli müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözde milletvekili çıkmış Mehmetçiğime saldırıyor, mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekilli müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor."
Kaynak: AA / Politika