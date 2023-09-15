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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözde milletvekili çıkmış Mehmetçiğime saldırıyor, mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekilli...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözde milletvekili çıkmış Mehmetçiğime saldırıyor, mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekilli müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözde milletvekili çıkmış Mehmetçiğime saldırıyor, mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekilli müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor."

Kaynak: AA / Politika

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