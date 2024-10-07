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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Soykırımın gölgesinde geçen 1 yıl' Panosunu İnceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Soykırımın gölgesinde geçen 1 yıl' Panosunu İnceledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde Filistinli sivillere yönelik saldırıların 1. yılı dolayısıyla hazırlanan 'Soykırımın gölgesinde geçen 1 yıl' panosunu inceledi. Pano, saldırılardan etkilenen çocukların fotoğraflarını içeriyor ve Erdoğan, burada Gazze'deki insani dramı yansıtan belgelerle birlikte yaralanan bir çocuğun fotoğrafını astı.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde oluşturulan 'Soykırımın gölgesinde geçen 1 yıl' panosunu inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, toplantı öncesinde parti genel merkezi önünde, İsral'in Filistinli sivillere yönelik saldırıların 1'inci yılı nedeniyle oluşturulan 'Soykırımın gölgesinde geçen 1 yıl' panosunu inceledi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyelerince oluşturulan, çoğunlukla saldırılardan etkilenen çocukların fotoğraflarının yer aldığı pano ile ilgili Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den bilgi aldı. Erdoğan, Gazze'deki insani dramı gözler önüne seren fotoğraf ve belgelerin olduğu panoya, İsrail saldırılarında yaralanan bir çocuğun fotoğrafını astı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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