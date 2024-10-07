Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl" sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu(MYK) toplantısı için partiye geldi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl" sergiyi gezdi. Erdoğan, AK Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den bilgi alarak İsrail saldırılarında yaralanan bir çocuğun fotoğrafını panoya astı. - ANKARA