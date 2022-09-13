Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal konut sayısını 2 milyona, oturan sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ismini 'ilk evim', 'ilk iş... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal konut sayısını 2 milyona, oturan sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ismini 'ilk evim', 'ilk iş yerim' olarak belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal konut sayısını 2 milyona, oturan sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ismini 'ilk evim', 'ilk iş yerim' olarak belirledik." Politika Kaynak: AA / Aylin Dal Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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