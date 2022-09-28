Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sosyal konut projesi) Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sosyal konut projesi) Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sosyal konut projesi) Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz Politika Kaynak: AA / Barış Gündoğan Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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