Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sosyal konut projesi) Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sosyal konut projesi) Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sosyal konut projesi) Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika