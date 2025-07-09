Erdoğan'dan Batılı Ülkelere Eleştiri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Son dönemde çıkardıkları gürültünün satır aralarına baktığımızda yine aynı aklı, aynı yöntemleri, aynı siluetleri görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Son dönemde çıkardıkları gürültünün satır aralarına baktığımızda yine aynı aklı, aynı yöntemleri, aynı siluetleri görüyoruz. Öyle ki, Batılı ülke ve kurumlara, "Türkiye'ye niçin müdahale etmiyorsunuz, eskiden yapardınız" diyecek kadar alçalabildiklerine şahit olduk." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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