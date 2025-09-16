Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde BM oylamalarında çıkan sonuçlar, İsrail'in giderek yalnızlaştığını göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde BM oylamalarında çıkan sonuçlar, İsrail'in giderek yalnızlaştığını göstermektedir. Türkiye'nin yıllardır her platformda savunduğu iki devletli çözüm tezi, artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline gelmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
