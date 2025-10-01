Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 23 yılda sizlerin de destekleriyle alınan büyük mesafeyi Türkiye Yüzyılı'na yakışacak ve Türkiye'ye dar gelmeyecek yeni bir anayasa ile taçlandırma arzumuza da sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika