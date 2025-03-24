Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik"

"Altyapısından teknik imkanlarına, eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik"

"Yine iktidarlarımız döneminde 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdik"

" Eğitimde attığımız güçlü adımları, siz değerli öğretmenlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda da çok daha dirayetli şekilde sürdüreceğiz"

" Sizler, Türkiye'nin çok kritik bir eşikte tarihinin en önemli açılımını yapmaya hazırlandığı bir dönemin arefesinde son derece mühim bir vazife üstleniyorsunuz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.