Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Halkla Buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde halka hitap ederek, gençlerin umut ve icraatın sembolü olduğunu vurguladı. Konuşmasında, gençlerin gelecek özgürlük ve başarı adına önemli rol oynadığını belirten Erdoğan, sağlam bir gelecek için birlikte çalışmanın önemine değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizler umudun, icraatın geleceğin adısınız"
AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde halka hitap etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika