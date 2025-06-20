Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu bozmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu bozmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu bozmadık. Mazlumun yanında olmaktan asla vazgeçmedik. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika