Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu bozmadık.

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu bozmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu bozmadık. Mazlumun yanında olmaktan asla vazgeçmedik. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HSK kararnamesi açıklandı! 4036 hakim ve savcının görev yeri değişti

Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Bonservis fiyatı belli oldu! Bu parayı veren Muçi'yi kapar
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.