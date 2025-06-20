Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu bozmadık. Mazlumun yanında olmaktan asla vazgeçmedik. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika