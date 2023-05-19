Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette yarım asırdır milletimizin huzurundayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, siyasetin çetin bir imtihan olduğunu belirterek, 'Hele iktidar adeta ateşten gömlek giymektir. Biz ise siyasette neredeyse yarım asırdır milletimizin huzurundayız.' dedi. Erdoğan ayrıca İstanbul'un Türkiye'nin tamamından insanları bağrında yaşattığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin çetin bir imtihan olduğunu belirterek, "Hele iktidar adeta ateşten gömlek giymektir. Biz ise siyasette neredeyse yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Aynı şekilde 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca onca sınamadan geçtik. Yani her bakımdan defalarca teste maruz kalmamıza rağmen bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, tüm katılımcıları hürmetle, muhabbetle selamladığını söyledi.

İstanbul'un ülkenin en büyük şehri ve bizatihi kendisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu kentin, ülkenin istisnasız 81 vilayetinin ve 922 ilçesinin tamamından insanları bağrında yaşattığını dile getirdi.

Erdoğan, kimi ilk nesil, kimi ikinci, kimi üçüncü ve daha eski nesil İstanbullu bu insanların aynı zamanda bu şehrin en büyük zenginliği olduğunu dile getirerek, "Bu ülkeyi ve bu şehri babalarının tapulu malı sanan birileri istedikleri kadar kendilerini yırtsınlar. İstanbul Anadolu'dur, İstanbul Trakya'dır, İstanbul Türkiye'dir." diye konuştu.

Daha ötesi İstanbul'un Balkanlar'dan Kafkaslara, Kırım'dan Kuzey Afrika'ya ve Orta Asya'ya kadar gönül coğrafyasının hepsini kucaklayan bir ana olduğunu vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu karşımızdaki manzara da bunun en büyük ispatıdır. Bugün burada İstanbul il teşkilatımızın gayretleriyle bir araya gelen hemşehri derneklerimizin her birini temsil ettikleri şehirler, ilçeler ve köyleriyle ayrı ayrı selamlıyorum. Hepimizin de kalbinin bir yarısının ata, dede yurdunda olduğunu biliyorum. Tıpkı bizim gönlümüzün Rize'den kopmaması gibi, sizler de geçmişinizle bağlarınıza sahip çıkıyorsunuz. Çok da güzel yapıyorsunuz. Çünkü bu geçmiş bizi kalabalıklardan ayırıp biz yapan, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayan, değerlerimizi yaşatma ve yeni nesillere aktarma şevki veren en büyük motivasyon kaynağımızdır."

"Siyasi hayatımızın tamamı bu sevgiden aldığımız güçle milletimize hizmet etmekle geçti"

"Şair, hepsi de İstanbul'da cem olan Anadolu'yu, Trakya'yı, vatan topraklarının her karışını bakınız nasıl anlatmış?" diyen Erdoğan, Abdurrahim Karakoç'un "Anadolu Sevgisi" şiirinden "Sen bizim dağları bilmezsin gülüm/Hele boz dumanlar çekilsin de gör/Her haftası bayram, her günü düğün/Hele yaylalara çıkılsın da gör/Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı/Sevgiyi bulasın yakına gel ki/ Kalıplar gerçeği göstermez belki/ Gönül perdeleri sökülsün de gör." dizelerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün burada tıpkı kendi memleketlerinde olduğu gibi kalıpları dışarıda bırakıp, gönül perdelerini söküp, en saf, en hasbi taraflarıyla bir arada olduklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Siyasi hayatımızın tamamı işte bu sevgiyi aramakla, işte bu sevgiden aldığımız güçle milletimize hizmet etmekle geçti. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduk. Türkiye'ye başbakan, cumhurbaşkanı olduk. Bu arayıştan da bu azimden de asla vazgeçmedik. Siyaset çetin bir imtihandır. Hele iktidar adeta ateşten gömlek giymektir. Biz ise siyasette neredeyse yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Aynı şekilde 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca onca sınamadan geçtik. Yani her bakımdan defalarca teste maruz kalmamıza rağmen bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz. Bunun sırrına ermek isteyenlerin önce milletimizle, sizlerle aramızdaki gönül bağını idrak etmesi gerekiyor. Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların her yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri sadece kendi karakter fukaralıklarını gösterir."

(Sürecek)