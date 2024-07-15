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Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bazı siyasetçileri kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bazı siyasetçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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