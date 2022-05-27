Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivasspor'u tebrik etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivasspor'u tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivasspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60. Türkiye kupasını kazanan Sivasspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60. Türkiye kupasını kazanan Sivasspor'u tebrik etti.

Türkiye Kupası final müsabakasında Sivasspor, Kayserispor'u mağlup ederek 60. Kupanın sahibi oldu. Sivasspor'u ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Kupası'nın sahibi olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve şehri tebrik etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sivasspor, Türkiye, Politika, Haberler

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