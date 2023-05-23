Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta konuştu: 'Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimiz de görecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta yaptığı konuşmada, hızlı tren hattının açılışı ve seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken, hızlı tren hattının diğer iller için de faydalı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. İnşallah bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için Karabağ'ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanına rağmen başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Sivaslıların coşkulu karşılamasına teşekkür eden Erdoğan, emniyetten aldığı sayıya göre mitinge, yol boyu olanlarla beraber 100 bin kişinin katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette ben Sivas'ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım. Bugün bir başkasınız. Biliyorum ki pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Sandıkları patlatmaya var mısınız? Bunu halledeceksiniz anlıyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçimlerde Sivas'ta 5 milletvekilliğinden 4'ünü kazandığını dile getiren Erdoğan, "Keşke diğerini de alsaydınız. 5'te 5 yapabilirdiniz ama önemli değil. Önemli olan şimdi pazar. Çünkü biz sizinle pazara değil, mezara gidiyoruz." dedi.

Altılı masanın etrafında da bir Sivaslının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz hızlı tren dediğimiz zaman 'Ne gerek var' diyordu. Ne yazık ki bay bay Kemal'in takdimini de o yaptı. İşte pazar günü onlara tam bir Osmanlı tokadı yaraşır." ifadesini kullandı.

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açılışı için Sivas'a 26 Nisan'da gelmeyi planladığını, ancak o günlerde geçirdiği bir sağlık sorunu nedeniyle bunu yapamadıklarını belirten Erdoğan, kendisini temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelerek, yıllardır özlemle beklenilen Hızlı Tren Hattı'nı hizmete açtığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de madem bizzat orada olamıyoruz, bari müjdelerimizle Sivaslı kardeşlerimizin yanında yer alalım dedik. Sizlerin bu gururunu paylaşmak için Hızlı Tren Hattımızı bir ay boyunca ücretsiz yaptık." dedi.

Sivaslıların artık hızlı trenle Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidebildiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nereden nereye? Yıllarca 'kara trenli' türküler söyleyen Sivas, bugün yüksek hızlı trenin konforunu yaşıyor. Hızlı trenimizin Sivas ile birlikte Yozgat'a, Kırıkkale'ye ve bölgedeki diğer tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Elhamdülillah yaptık. Laf ola beri gele yok. İcraat icraat... Bay Kemal, bu işler öyle lafla olmuyor, icraat gerektiriyor. Toplam uzunluğu 405 kilometreye ulaşan bu hattan komşu illerimiz de istifade edecek. Erzincanlı ve Tokatlı vatandaşlarımız da hızlı trenin faydasını görecek. Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Yerköy istasyonundan Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Ayrıca bu hattı Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzatacağız. İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız."

"Londra'dan çıkan birisi, ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidebilecek"

"Demir İpek Yolu" olarak ifade edilen bu hatla, bölgeye, dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani Londra'dan çıkan birisi, ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidebilecek. Elbette tüm bunları, CHP Genel Başkanı gibi can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız. Nasıl 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl inşa ettiğimiz boru hatlarıyla Türkiye'yi doğu-batı arasında bir enerji merkezi yaptıysak, nasıl ekonomiden savunma sanayine, ticaretten kültüre kadar her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek, Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. İnşallah bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için Karabağ'ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanına rağmen başaracağız."

"Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türk cumhuriyetleri ile işbirliğinin geliştirilmesini savunan cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kendisini ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını ilan etmesinin, bunun son örneği olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Türk dünyasına ve terörle mücadeleye yönelik gayretlerimizi çok yakından bilen Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sivaslı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Büyük Birlik Partisi ile zaten birlikte olduklarını dile getiren Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla dayanışma içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasını kesintisiz sürdüreceğiz. Bu kapsamda, Sivas'ımızı da ülkemizin bir ucundan diğer ucuna giden hızlı tren hatlarının kavşak noktalarından biri haline getireceğiz. İnşallah bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine Sivas'ın desteği ve duasıyla gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)